L’accélération de l’adoption du projet de loi horizontale visant à améliorer le climat d’investissement et des affaires par l’Assemblée des représentants du peuple permettra de réduire les obstacles freinant les investissements et d’améliorer le classement de la Tunisie dans le rapport Doing Business 2020, a déclaré le chef du gouvernement, Youssef Chahed.

Intervenant au cours d’un forum de discussion, tenu jeudi 14 mars 2019, en marge de la réunion du Conseil supérieur de l’investissement, Chahed a rappelé que ce projet de loi, qui a été élaboré dans le cadre d’une approche participative (gouvernement, structures publiques et secteur privé), représente une alternative pour booster le niveau des investissements.

L’objectif, a-t-il ajouté, est de libérer les secteurs économiques et de relever les obstacles auxquels ils font face, faciliter le partenariat public-privé et accélérer le rythme de réalisation des projets.

Chahed a exprimé l’espoir d’adopter ledit projet de loi dans les plus brefs délais afin de relever les obstacles auxquels font face les entreprises et les investisseurs.

A noter que le projet de loi sera soumis, jeudi soir, à la Commission des finances, de la planification et du développement relevant de l’ARP.

Par ailleurs, Chahed a rappelé que le gouvernement signera des pactes sectoriels à l’instar du premier pacte de partenariat public/privé (PPP) dans le secteur du textile/habillement.

Peu importe le gouvernement en place, ces pactes donneront plus de visibilité aux secteurs économiques, a-t-il avancé, ajoutant que dans le cadre de ces pactes, l’Etat s’engage à développer les exportations, améliorer l’infrastructure et développer des centres de formation.

Le gouvernement a mis en place une ligne de financement au profit des petites et moyennes entreprises (PME) afin de leur permettre de financer leurs investissements et alléger les coûts de crédits suite à l’augmentation du taux directeur à 7,75%, a-t-il précisé.

A rappeler que le Conseil supérieur de l’investissement (CSI) a adopté quatre mégaprojets d’une valeur totale de 227 millions de dinars (MDT).