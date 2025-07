Le ministère de l’Economie et de la planification vient de lancer l’application Web “TARTIB 2.0” sous le slogan pour un investissement public efficient, inclusif et durable, et ce, dans le cadre du renforcement du processus de gestion et de gouvernance des projets publics.

Cette application se veut un outil digital à l’adresse des ministères et des structures de tutelle, a indiqué le ministère dans un communiqué publié jeudi.

L’application vise faciliter la programmation des projets et l’amélioration de leur gouvernance conformément aux normes, outre la mise à disposition des décideurs, des données précises pour favoriser la priorisation des projets en termes de disponibilité et d’impact tridimensionnel (social, économique et environnemental) pour contribuer à l’amélioration du service public.

Cette application intervient dans le cadre des efforts visant à réformer la gestion et améliorer la gouvernance des projets publics via la mise en place des mécanismes numériques innovants permettant la programmation, le suivi et l’évaluation actualisée des projets publics.