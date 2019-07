L’Instance nationale de l’évaluation et de l’accréditation en santé (INEAS) a effectué, du 17 au 28 juin 2019, les premières visites d’accréditation d’un centre hospitalo-universitaire et de trois cliniques privées, dans le cadre du projet d’appui à la compétitivité des services de santé (PACS) financé par l’Union européenne.

Le directeur général de l’INEAS, Khaled Zghal, a précisé, dans un communiqué rendu public jeudi 4 juillet cette instance, que la réforme hospitalière est l’une des composantes du processus de réforme du système de santé en Tunisie et comprend plusieurs volets dont l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins délivrés aux patients, relevant que cette réforme est fondée sur une méthodologie spécifique, élaborée avec les professionnels de santé et basée sur des outils d’évaluation et d’analyse acceptés par toutes les parties prenantes.

L’accréditation permet de s’assurer que les établissements de santé développent une démarche d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins délivrés aux patients, a-t-il indiqué.

A noter qu’un manuel d’accréditation est élaboré de façon participative et consensuelle et adapté au contexte tunisien, en intégrant les objectifs internationaux de sécurité définis par l’OMS.

De son côté, Dr. Sihem Essafi, directrice de l’accréditation à l’INEAS a fait savoir que les visites se sont déroulées dans de bonnes conditions , signalant que la politique et la culture qualité se structurent dans les établissements de santé tunisiens.

Il convient de rappeler que l’INEAS est une autorité publique indépendante à caractère non administratif. Elle a obtenu des accréditations de “l’international society for quality in healthcare” (ISQUA), seule institution, à l’échelle international, qui accrédite les organismes nationaux d’évaluation externe. Ces accréditations se rapportent au référentiel d’accréditation de la 1ère ligne (centres intermédiaires et centres de soin de santé de base), au référentiel de 2ème et 3ème ligne (hôpitaux régionaux et universitaires et cliniques privées).

L’INEAS vise la régulation du système de santé par la qualité et l’efficience, notamment par la promotion de la qualité des soins à travers l’accréditation, la contribution à une allocation plus efficace des ressources par l’évaluation des technologies de santé (médicaments-dispositifs médicaux), outre l’élaboration des parcours de soins.