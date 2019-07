Un accord-cadre pour la réalisation de la deuxième génération du Programme de réhabilitation et d’intégration des quartiers d’habitation qui concerne 146 quartiers érigés dans les différentes régions du pays, abritant près de 850 000 habitants, a été signé, jeudi 4 juillet à Gammarth.

Cet accord a été signé, par les ministères de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire et des Affaires locales et de l’Environnement et l’Agence de réhabilitation et de rénovation urbaine (ARRU), en présence du chef du gouvernement, Youssef Chahed.