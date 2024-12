La ministre de l’Equipement et de l’habitat, Sarra Zaafrani Zenzri et le ministre égyptien du Logement, des Services publics et des Communautés urbaines, Cherif Cherbini, se sont mis d’accord pour la création de consortiums tuniso-egyptiens pour la réalisation de grands projets dans les deux pays et la conquête de marchés africains prometteurs, indique le ministère de l’Equipement, jeudi, dans un communiqué.

Lors d’un entretien à Alger, en marge de la 41e réunion du Conseil des ministres arabes de l’Habitat et de l’Urbanisme qui s’est tenue au Centre international de conférences (CIC) Abdelatif-Rahal à Alger, les deux ministres ont évoqué plusieurs questions d’intérêt commun.

La partie tunisienne a présenté, à cette occasion, un exposé sur l’état d’avancement des méga-projets de ville écologique et innovante “La Perle du Lac 1” et “La Perle du Lac 2”, en cours de réalisation par la société “Al Buhaira Invest“.

Les deux ministres se sont, également, mis d’accord pour la mise en application de l’accord conclu entre les deux départements de l’habitat, tunisien et égyptien, à travers l’échange de visites des techniciens pour échanger d’expertises et mettre le point sur les succès stories et les projets réussis dans les deux pays et aussi pour encourager des joint-ventures entre les entrepreneurs des deux pays.

La 41e réunion du Conseil des ministres arabes de l’Habitat et de l’Urbanisme s’est tenue au Centre international de conférences (CIC), Abdelatif-Rahal, en marge du 8e Congrès arabe de l’habitat. Ses travaux ont été entamés mardi matin, sous le thème “Urbanisme et construction durables : défis et espoirs prometteurs”.

Le Conseil des ministres arabes de l’Habitat et de l’Urbanisme est une structure de la Ligue arabe qui s’emploie à développer la coopération et à coordonner les efforts entre les Etats membres dans le domaine de l’habitat et de l’urbanisme, notamment entre les secteurs public et privé, pour la création d’industries communes dans les matériaux et équipements de construction, tout en favorisant l’échange de recherches et le partage d’expériences dans ce domaine.