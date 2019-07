Le Conseil des ministres a pris connaissance, lors d’une réunion tenue mercredi 3 juillet présidée par le chef du gouvernement, Youssef Chahed, l’avancement de l’élaboration du document de la stratégie nationale pour l’emploi, conçu selon une approche participative tripartite gouvernement-UGTT-UTICA, selon un communiqué de la présidence du gouvernement.

Chahed a salué les efforts déployés par les différents ministères, organisations, experts et le Bureau international du travail ayant contribué à l’élaboration de ce document, valorisant “l’approche participative et l’esprit positif adopté par les différents participants”.

Le Conseil des ministres a également approuvé plusieurs projets de loi et de décrets, dont notamment un projet de loi organique concernant l’approbation d’un accord entre le gouvernement tunisien et l’Organisation internationale de la Francophonie portant sur la création d’un bureau régional de l’organisation pour l’Afrique du Nord à Tunis, un projet de décret gouvernemental fixant l’organisation administrative et financière et le management de l’amicale des agents du ministère de la Justice et des institutions publiques afférentes, à l’exception des juges et des corps des forces de l’ordre.