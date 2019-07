Six nouveaux permis de prospection d’hydrocarbures viennent d’être accordés à trois compagnies pétrolières (américaine, britannique et norvégienne), couvrant les régions du nord, du centre et du sud, en vertu de conventions signées vendredi 28 juin avec le ministère de l’Industrie et des PME.

Ainsi, la compagnie américaine “Hunt Overseas Oil” a reçu deux permis d’exploration baptisés “Hezoua” et “Waha” dans les régions de Tozeur et Kébili, et ce dans le cadre d’un contrat de partage de production avec l’Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières (ETAP).

La compagnie britannique “Upland Ressources Limited” s’est vue remettre un permis de prospection dit “Saouaf” dans le centre tunisien, et ce dans le cadre d’un contrat de partenariat avec l’ETAP.

Quant à la compagnie norvégienne “Panoceanic Energy Limited”, elle a bénéficié de trois permis d’exploration “Meteline”, “Teskraya” et “Kef Abed” dans la région de Bizerte, en vertu d’un contrat de partage de production avec l’ETAP.

Le coût global des travaux de prospection est estimé à 13 millions de dollars (l’équivalent de 42,2 millions de dinars). Ce coût pourrait atteindre 131,5 millions de dinars (l’équivalent de 427,3 millions de dinars) en cas de transformations ultérieures en permis de recherche.

Lors de la cérémonie de signature des conventions, le ministre de l’Industrie et des PME, Slim Feriani a fait remarquer que l’ année 2019 connaîtra une hausse du nombre de permis de recherche et de prospection, leur nombre s’étant réduit au cours des huit dernières années de 52 permis (2010) à 21 permis (2018), en raison de l’arrivée à leur terme d’anciens contrats et du le non octroi de nouveaux permis.