Il s’agit de mettre en place un système intégré entre les différents ministères consistant en la numérisation de plusieurs départements ministériels et l’amélioration de la communication entre eux.

La GIZ apporte son soutien à la mise en place d’une administration proche des citoyens et s’engage activement pour le développement des régions défavorisées de l’intérieur du pays.

Pour ce faire, elle a proposé aux partenaires tunisiens des méthodes innovantes de planification participative dans tout le pays. Les « Espaces citoyens » récemment créés et conseillés par la GIZ proposent des services communaux intégrés plus rapides, plus transparents et plus fiables.

Pour accompagner ces initiatives, l’Allemagne a accordé un don de 40 millions d’euros (environ 140 millions de dinars) à la Tunisie. C’était au mois de février 2019. Cette enveloppe est dédiée à la digitalisation d’une partie de l’administration tunisienne.

Cette initiative, une forte connotation politique, s’inscrit dans le droit fil de la stratégie du gouvernement tunisien pour lequel « la transformation numérique, notamment dans les domaines administratifs, constitue une condition essentielle pour la réalisation de la transition économique ».