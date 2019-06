L’association de l’Etoile sportive du Sahel a lancé son nouveau programme ESS-Start up qui vise à mettre le club au diapason des nouvelles technologies.

Le responsable de ce programme, Ibrahim Turki, a déclaré à l’agence TAP que “ESS- Start up s’inscrit dans le cadre de la promotion du leadership d’affaires et du développement de la créativité dans le domaine sportif et technologique tout en profitant des encouragements inclus dans la loi relative aux start up.

“L’Etoile du sahel est le premier club à lancer ce programme avant-gardiste afin de contribuer au renforcement des start-ups opérant dans ce domaine et qui sont en mesure d’assurer une croissance rapide, de créer de nouveaux postes d’emploi, de mettre le club à l’heure du numérique et de développer les ressources financières du club notamment après le coup d’envoi des travaux d’extension du stade olympique de Sousse qui sera le premier smart stadium en Tunisie”, a-t-il expliqué.

“Ce programme sera installé sur trois années et ce après l’ouverture des candidatures pour le choix de meilleur projet de start up”, a précisé la même source qui a ajouté que ce programme propose par exemple le recours aux nouvelles technologies de l’information dans les affaires sportives telle que la vente des tickets des stades et des maillots de l’équipe, …

De son côté, le président de l’Etoile du Sahel, Ridha Charfeddine, a indiqué que le programme ESS Start up entre dans le cadre d’une stratégie mise en place par le club depuis quelques années afin de renforcer ses ressources financières.