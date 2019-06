L’Instance tunisienne de l’investissement (TIA) a signé, vendredi 21 juin à Tunis, en marge de Tunisia Investment Forum (TIF 2019), un mémorandum d’entente avec Oxford Business Group (OBG), cabinet d’intelligence économique et de conseil.

Dans le cadre de ce partenariat, le rapport sur la Tunisie, qui sera réalisé en partenariat avec la FIPA, l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), Tunisie Valeurs, KPMG et la société d’avocats Meziou Knani et Khliff, sera présenté au mois de septembre 2019.

Il sera officiellement utilisé comme outil privilégié lors de conférences internationales et de missions à l’étranger par la TIA, indique l’Instance dans un communiqué.

A rappeler que la TIA a lancé, jeudi 20 courant, à l’ouverture du Forum de l’Investissement “TIF 2019”, sa nouvelle plateforme digitale dédiée aux investisseurs locaux et internationaux afin de mieux servir leurs intérêts.

Créée en 2017, la TIA est désormais le principal partenaire des investisseurs locaux et internationaux. Son rôle est de faciliter leur implantation et le développement de leurs activités en Tunisie. Ses services sont orientés vers les porteurs de projets d’investissement supérieur à 15 millions de dinars ainsi que les projets d’intérêt national.