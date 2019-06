Une soixantaine d’entreprises ont pris part au 2ème forum des affaires pour la région du centre, organisé jeudi 20 juin 2019 à Sousse, à l’initiative de la Chambre de commerce et d’industrie du centre (CCIC).

Selon le président de la CCIC, Néjib Mallouli, près de 330 rencontres B&B et réunions avec les représentants des structures de financement ont été tenues dans le cadre dudit forum.

Ces rencontres ont permis aux entreprises économiques du Centre, opérant dans divers secteurs dont les industries agroalimentaires, métallurgiques, mécaniques, le textile, bâtiment et construction, commerce international et services, de présenter leurs projets, de chercher des financements et de bénéficier des programmes de formation, a-t-il ajouté.

La même source a souligné le souci de la CCIC de soutenir les entreprises implantées dans le Centre du pays et de l’accompagner pour développer leurs activités de manière à créer une dynamique économique et fournir des emplois dans la région du Centre.