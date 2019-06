Six entreprises tunisiennes actives dans le domaine d’accompagnement des entreprises ont bénéficié du projet EBSOMED pour le soutien des entreprises et des réseaux d’entreprises en méditerranée, qui avait démarré en 2018, a annoncé mardi, le coordinateur des projets au centre Cawtar, Hédi Bachir.

Bachir a souligné au cours d’un congrès euro-méditerranéen organisé aujourd’hui à Tunis sur “les possibilités de hisser le niveau des financements en vue d’un développement global dans les pays du sud de la méditerranée”, que ce projet qui s’étale sur quatre ans” a été lancé par l’union des confédérations méditerranéennes en collaboration avec le centre Cawtar moyennant un financement de plus de 18,6 MD octroyé par l’Union européenne.

Ce projet vise à consolider les compétences au sein de ces organismes pour encourager l’installation des petites et des micro-entreprises dans la région du sud de la méditerranée, a-t-il ajouté.

Bachir a indiqué que 160 structures ont bénéficié de ce projet dans 9 pays à savoir: la Tunisie, le Maroc, l’Algérie, la Libye, l’Egypte, la Jordanie, la Palestine, le Liban et la Syrie, ajoutant que près de 140 autres entreprises bénéficieront prochainement de ce projet.

De son côté la ministre de la femme, de la famille et de l’enfance, Néziha Laabidi a mis l’accent sur l’importance du projet EBSOMED qui devra encourager les jeunes au lancement de nouveaux projets, passant en revue les programmes du ministère visant à inciter les femmes à s’installer à leur propre compte.

Par ailleurs, le ministre du commerce, Omar El Béhi a précisé que les petites entreprises qui emploient moins de 5 personnes font face à de grandes difficultés pour l’obtention de crédits et se trouvent dans l’incapacité à poursuivre leur activité, appelant à la nécessité de trouver des solutions pour résoudre les problèmes de ces entreprises.

La directrice du centre Cawtar, Soukeina Bouraoui a fait savoir qu’environ 600 entreprises économiques de 9 pays participent à ce congrès qui sera couronné par des recommandations importantes dans le domaine de l’accès au financement.

A noter que, le programme de cette rencontre comporte des tables rondes et des ateliers axés essentiellement sur la promotion des services financiers et non financiers et des services financiers alternatifs.