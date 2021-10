Une convention-cadre de partenariat a été signée jeudi 7 octobre 2021 entre le ministère de la Femme, de la Famille et des Séniors et le Centre de la femme arabe pour la formation et la recherche “Cawtar”.

Cette convention vise la mise en place d’un programme commun sur les plans national et régional dans les domaines d’autonomisation économique et sociale des femmes et la lutte contre les différentes formes de discrimination et de violence contre la femme.

Le ministère s’engage selon cette convention d’échanger les recherches et les rapports relatifs aux statistiques traitant le développement de la situation de la femme et le résultat des recherches et études des activités mixtes ainsi que la facilitation de la coopération dans le domaine d’autonomisation économique et sociale des femmes.

Le centre Cawtar se penchera sur la coordination avec le ministère pour la réalisation des programmes fixés et la participation aux activités et sessions de formation ainsi que l’échange des visites de travail.

La ministre de la Femme, Imen Zahouani, a souligné à cette occasion la complémentarité des programmes du ministère avec les projets du centre visant la diffusion de la culture des droits de la femme et la consolidation de sa place dans la société.

La directrice exécutive du centre Cawtar, Soukeina Bouraoui, a pour sa part évoqué les projets du centre en mettant en relief leur importance dont celui d’innovation sociale dans le secteur de l’industrie alimentaire dans la région de la méditerranée InovAgroWoMed.