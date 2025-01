Économie verte et résilience : 50 femmes formées à l’éco-entrepreneuriat dans le sud tunisien

Un atelier de formation sur l’autonomisation des femmes dans l’économie verte s’est déroulé du 16 au 19 janvier à Douz, dans le gouvernorat de Kébili.

Cet atelier s’inscrit dans le cadre du projet “Économie verte et autonomisation économique des femmes en Tunisie” (GEWEET/Green Economy: Women’s Economic Empowerment in Tunisia), mis en œuvre par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), en partenariat avec le ministère de l’Economie et de la Planification, et avec l’appui financier du Canada, selon le coordinateur régional de la stratégie nationale de l’économie verte et de l’autonomisation économique des femmes, Ahmed Sakai.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le responsable régional a indiqué que ce projet GEWEET qui cible sept gouvernorats (les six gouvernorats du sud-Gabès, Gafsa, Kébili, Médenine, Tataouine et Tozeur- et le gouvernorat de Kairouan), à pour objectif de promouvoir une économie verte tout en renforçant l’autonomisation économique des femmes.

Il s’agit, pour elles, de poursuivre des projets personnels, sociaux et économiques; l’objectif recherché est de garantir une croissance durable et inclusive, permettant aux femmes des régions ciblées de réaliser leur plein potentiel économique tout en renforçant leur résilience face aux chocs climatiques.

Il a, en outre, rappelé l’existence d’une initiative inscrite dans le cadre du projet GEWEET. Il s’agit de “Green it 2.0” ou “Khadherha”, un programme d’éco-entrepreunariat, lancé en novembre dernier, qui vise à encadrer 350 femmes micro-entrepreneures ciblées dans les chaînes de valeurs vertes sur les volets de création, reconversion ou diversification d’entreprises.

Cinquante femmes représentant les sept gouvernorats cités ci-dessus sont concernées par les ateliers de formation sur le développement de l’entrepreneuriat féminin dans le cadre de l’économie verte.