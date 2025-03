L’égalité des sexes sur le marché du travail représente un enjeu économique majeur. Selon une récente analyse de la Banque mondiale, le produit intérieur brut (PIB) mondial pourrait connaître une hausse de plus de 20 % si les femmes accédaient aux mêmes opportunités que les hommes. Cependant, dans de nombreuses régions, les infrastructures existantes perpétuent les inégalités en ne répondant pas aux besoins spécifiques des femmes.

Des infrastructures inclusives pour une économie plus dynamique

L’accès universel aux transports, à l’internet et à l’énergie est essentiel pour permettre à chacun de vivre, de travailler et de prospérer. Pourtant, ces services de base ne sont pas toujours conçus de manière inclusive, ce qui limite l’autonomie des femmes et freine leur participation économique. La Banque mondiale souligne que des infrastructures pensées pour l’égalité stimulent la productivité, améliorent l’éducation et renforcent l’indépendance financière des femmes, tout en ayant un impact positif sur la croissance macroéconomique.

Mobilité, connectivité et inclusion économique

Les infrastructures de transport jouent un rôle clé dans la mobilité et l’accès à l’emploi des femmes. Adapter les réseaux de transport à leurs besoins spécifiques permet d’améliorer leur sécurité et leur participation à l’économie. De même, la fracture numérique reste un obstacle majeur : 244 millions de femmes de moins que d’hommes utilisent l’internet mobile, un écart particulièrement marqué en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud, où 60 % des femmes restent privées d’un accès au numérique.

Selon les estimations, cette inégalité numérique pourrait coûter plus de 500 milliards de dollars de PIB à 32 pays à revenu faible ou intermédiaire au cours des cinq prochaines années. Favoriser l’accès aux technologies numériques permettrait d’ouvrir de nouvelles opportunités aux femmes, notamment en milieu rural, et de renforcer leur inclusion économique.

L’énergie, un moteur d’émancipation féminine

L’accès à une énergie fiable transforme le quotidien des femmes en améliorant leur sécurité, leur santé et leur accès à l’éducation et à l’entrepreneuriat. Pourtant, 675 millions de personnes dans le monde n’ont toujours pas accès à l’électricité, et 2,4 milliards ne disposent pas de moyens de cuisson propres, une situation qui impacte de manière disproportionnée les femmes.

Investir dans des projets énergétiques durables, adaptés aux besoins des familles et des entreprises dirigées par des femmes, est une priorité pour réduire ces inégalités. En développant des solutions modernes et accessibles, les pays peuvent non seulement favoriser l’inclusion économique des femmes, mais aussi stimuler l’innovation et remédier aux pénuries de main-d’œuvre dans des secteurs clés.

Un impératif pour une croissance inclusive

L’autonomisation des femmes à travers des infrastructures adaptées est un levier de développement économique et social. En intégrant la dimension de genre dans leurs politiques d’aménagement, les gouvernements et institutions internationales peuvent non seulement réduire les inégalités, mais aussi renforcer la croissance et l’innovation. Une approche inclusive des infrastructures est donc essentielle pour bâtir une économie plus juste et prospère.