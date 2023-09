Sous l’égide de M. Marouane ABASSI, Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), la GIZ Tunisie, l’Observatoire de l’Inclusion Financière (OIF) et le Centre de la Femme Arabe pour la Formation et la Recherche (CAWTAR) organisent le 29 septembre 2023 à Tunis, Hôtel Sheraton, l’atelier de clôture sous le titre « Éducation financière en Tunisie : Enseignements du terrain et perspectives… ».

L’atelier de restitution sera l’occasion de présenter les résultats, les leçons apprises du projet ainsi que les perspectives futures. Il réunira d’importants acteurs clés du secteur financier, notamment les établissements de paiement, les banques, les associations professionnelles, les organisations de la société civile, les organisations non gouvernementales, les bénéficiaires et les ambassadeurs du projet.

Les réalisations du projet et son impact sur les bénéficiaires finaux, notamment les femmes économiquement actives à faibles revenus des zones rurales et péri-urbaines, feront l’objet de cet atelier.

Des témoignages et des partages d’expériences permettront de répondre à de plus amples questions, telles que :

– Quels programmes d’éducation financière sont mis en œuvre en Tunisie et quelles perspectives de partenariat pour un meilleur appui à l’inclusion financière ?

– Quels sont les défis de l’inclusion financière en Tunisie ? Et dans quelles mesures l’éducation financière peut-elle contribuer à relever ces défis ?

Notons que le projet « Education financière sur les services financiers numériques » a l’ambition d’instaurer une culture financière, accessible, inclusive et équitable en Tunisie. A ce jour, le projet a permis de :

– Former plus de 7600 personnes, dont 72% de femmes, sur les concepts clés et les usages des services financiers numériques (SFN).

– Contribuer à la création d’un réseau national de 28 ambassadeurs et ambassadrices d’éducation financière, chargés d’assurer la diffusion des connaissances et des bonnes pratiques au niveau régional.

– Développer des outils pédagogiques innovants spécifiques aux SFN

– Mettre en place une plateforme gratuite d’éducation financière.

Le projet « Education financière sur les Services Financiers Numériques en Tunisie » s’inscrit dans le cadre du projet « Inclusion Financière en Tunisie » (IFT) qui est mis en œuvre par la Coopération allemande au développement (GIZ) en étroite collaboration avec le Ministère des finances, la Banque Centrale de Tunisie (BCT), l’Observatoire de l’Inclusion Financière (OIF) et l’Autorité de Surveillance du Secteur de la Microfinance (ACM).

Mis en oeuvre par le CAWTAR depuis mai 2022, ce projet s’inscrit également dans la perspective du Programme National d’Éducation Financière en veillant à toucher des publics cibles spécifiques, en particulier les femmes économiquement actives dans les zones rurales et périurbaines.