Le deuxième trophée national de cuisine et de pâtisserie a démarré vendredi 14 juin au Centre de formation et d’apprentissage de la cité Ezzouhour avec la participation de 36 apprenants venus de plusieurs régions.

Ce concours est organisé par l’Agence tunisienne de formation professionnelle avec la participation de plusieurs établissements et centres de formation en cuisine et pâtisserie publics et privés, relevant des ministères de la Défense et du Tourisme, ainsi que des centres de formation privés.

Il a pour objectif de mettre en valeur la gastronomie et la formation professionnelle dans les secteurs de la cuisine et la pâtisserie et d’encourager l’innovation et la création dans ce domaine, outre l’impulsion de l’esprit de compétitivité entre les centres de formation professionnelle.

Le représentant de l’Agence tunisienne de la formation professionnelle, Béchir Ben Amor, a déclaré à l’agence TAP que ce concours réunit des apprenants dans les spécialités de cuisine et de pâtisserie qui devront préparer tout le long de cette journée des plats selon les thèmes choisis pour ce concours à savoir la “seiche” (cuisine) et l’eau de géranium (pâtisserie ) ajoutant qu’un jury composé de chefs cuisiniers de renommée nationale et internationale évaluera les travaux et annoncera les résultats à partir de 20h.

De son coté, la ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, Saida Ounissi, a souligné à cette occasion, que ce genre d’initiatives encouragera les jeunes à s’inscrire dans différentes spécialités de la formation professionnelle, telle que la cuisine et la pâtisserie et à bénéficier d’un encadrement de la part de chefs cuisiniers à l’échelle nationale et internationale, précisant que ce rendez vous annuel favorisera l’échange d’expériences dans ce domaine et encouragera les jeunes à affluer aux centre de formation professionnelle.