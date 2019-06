La Tunisie abritera, les deux prochaines années, deux compétitions internationales de pêche sportive auxquelles plusieurs nations d’Afrique, d’Europe et d’Asie devraient prendre part.

Le premier rendez-vous que la Fédération tunisienne des pêches sportives organisera est prévu en 2020. Il s’agit du Championnat du monde de la pêche du bord ou de “Surfcasting” pour Master (pêcheurs de plus de 55 ans).

Le deuxième événement n’est autre que les championnats du monde de surfcasting seniors (messieurs et dames), qui auront lieu en 2021.

En prévision de ces grandes compétitions, les sélections tunisiennes entament leur préparation dès cette année 2019, à travers notamment des stages dont le premier commence la semaine du 17 courant, a indiqué le président de la Fédération tunisienne des pêches sportives (FTPS), Fethi Bayar, lors d’une conférence de presse vendredi, au siège de la FTPS.

Il a, par la même occasion, annoncé la candidature de la Tunisie pour l’organisation d’un troisième championnat du monde d’affilée en 2022, celui du lancer des poids de mer.

Fethi Bayar, qui est le spécialiste de la discipline au sein de la Commission technique de la Fédération internationale de pêche sportive-mer (FIPS-M), estime que les chances de la Tunisie d’abriter cet événement sont grandes vu qu’elle demeure jusque-là le seul candidat.

De son côté, le président de la FIPS-M, Gilbert Zangerlé, fraîchement élu et dont c’est la première visite en Tunisie, a expliqué que la Tunisie est dotée de tous les attributs requis pour organiser de tels événements et qu’elle bénéficie de la confiance et de l’appui de la FIPS pour ce faire.

Selon Zangerlé, l’année 2019 a connu une nette augmentation du nombre de disciplines et une multiplication des championnats partout dans le monde.

La Fédération internationale de pêche sportive en mer compte 45 fédérations nationales membres actives en Afrique, en Europe et en Asie, a-t-il fait savoir, précisant que l’objectif est d’organiser et de promouvoir la pêche sportive en mer partout dans le monde, en étroite coopération avec l’ensemble des fédérations affiliées.

Pour sa part, le secrétaire d’Etat au Sport, Ahmed Gaaloul, a souligné la disposition du ministère de la jeunesse et du sport à appuyer et soutenir les différents rendez-vous sportifs homologués dont l’initiative revient aux structures voire associations sportives tunisiennes.