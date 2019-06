La Banque de l’Habitat “BH Bank“ (Tunisie) a remporté le prix de « Meilleure Banque Régionale de l’Année 2019 » pour la région Afrique du Nord. Les résultats ont été annoncés le 11 juin 2019 à Malabo, à l’occasion des Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement (du 11 au 14 juin dans la capitale équato-guinéenne), indique un communiqué.

La cérémonie de remise des prix des 13e “African Bankers Awards 2019“ s’est déroulée en présence de nombreux invités, notamment des ministres de la finance et des gouverneurs de banques centrales africaines.

Réunissant des chefs de file de l’industrie de l’Afrique et du monde, les African Banker Awards décernent chaque année un prix à une banque opérant dans une région africaine (Afrique du Nord, de l’Est, du Sud, de l’Ouest ou du Centre).

La BH Bank s’est distinguée dans le secteur bancaire en Afrique du Nord, en s’adressant à de nouveaux clients, en offrant de nouveaux services, en adoptant le principe de l’inclusion, c’est-à-dire en faisant entrer les personnes non bancarisées dans l’espace bancaire, en utilisant les nouvelles technologies et en contribuant au renforcement du secteur financier.

C’est Anouar Gallas, directeur du pôle “Opérations bancaires“, qui a reçu le prix en tant que représentant de BH Bank à Malabo. Et il n’a pas manqué de déclarer à cette occasion : «ce prix est la consécration d’années de travail acharné de l’ensemble du personnel de BH Bank. Cela nous encourage à poursuivre nos efforts vers la réussite et le progrès».

Omar Ben Yedder, éditeur d’African Banker Magazine, l’organisateur de cet événement, explique la signification de cette distinction : «Il s’agit de récompenser une banque pour sa réussite à l’échelle de sa région en tant qu’acteur majeur du développement économique et de l’intégration régionale. BH Bank a brillamment réussi son expansion sur le continent africain puisqu’elle se déploie au Burkina Faso et au Congo… BH Bank affirme sa position en tant que partenaire de la BAD et des institutions financières internationales. Cela lui permet de s’imposer en tant que soutien aux PME, à la création d’entreprises et de nombreux emplois».