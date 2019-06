Un séminaire sur l’investissement et les entreprises en difficulté se tiendra le 13 juin 2019 à Gabès, à l’initiative de l’Union régionale de l’industrie, du commerce et de l’artisanat.

La rencontre vise à aider les entreprises, qui sont en difficulté économique, à trouver des solutions leur permettant de garantir la pérennité des emplois et de l’activité, souligne le président de l’union dans une conférence de presse tenue, lundi. Il signale que plusieurs entreprises souffrent de difficultés, à cause de la conjoncture économique défavorable.

La rencontre a, également, pour but d’impulser l’investissement afin de développer le tissu industriel et de booster l’emploi dans le gouvernorat. Gabès compte parmi les régions où le taux de chômage est le plus élevé, soit 25,4%.