La ville de Hammamet sera la capitale de la jeunesse méditerranéenne à travers la septième édition de l’Université méditerranéenne “Jeunesse et citoyenneté mondiale”, à laquelle participeront environ 200 jeunes venu de pays pays méditerranéens, avec la contribution d’organisations internationales et régionales.

“L’Université méditerranéenne constitue un espace privilégié pour la rencontre des jeunes des deux rives de la Méditerranée et pour débattre nombre de questions liées aux affaires de la jeunesse en général”, a déclaré le directeur général de l’Observatoire national de la jeunesse, Fouad Laouini, en marge de l’ouverture de cette manifestation, lundi 10 juin 2019.

Il a souligné que le débat sur ces questions est organisé sous forme d’une série d’ateliers importants portant notamment sur “la participation politique des jeunes”, “la jeunesse et la réalisation des objectifs de développement” et “jeunesse, paix et justice”.

Laouini a affirmé que l’Université méditerranéenne constituait une occasion importante pour la création de réseaux de jeunes afin de promouvoir l’échange d’expériences et d’approches de la jeunesse entre pays et entre experts, jeunes eux-mêmes et acteurs de la jeunesse.

Il a précisé que la réunion de Hammamet groupant une jeunesse active dans le domaine des associations et un groupe d’experts de 12 organisations régionales et internationales œuvrera à obtenir de résultats pouvant servir à la mise en place des programmes régionaux et internationaux, base du fondement du dialogue entre jeunesse méditerranéenne afin de construire un nouvel avenir dans lequel le jeune homme joue un rôle efficace et aura sa place de choix.

L’Université de la jeunesse méditerranéenne est organisée dans le cadre du partenariat entre l’Observatoire national de la jeunesse et le Conseil Nord-Sud de l’Europe et plusieurs organisations internationales et régionales, notamment le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), le Conseil catalan de la jeunesse, le Conseil de la jeunesse, le British Council et le modèle de l’UA.

Il convient de noter que le réseau d’universités pour la jeunesse et de citoyenneté mondiale établi en 2011 est un espace commun et informel qui favorise le dialogue et la coopération sur les questions relatives à la jeunesse au niveau régional et international.

Le Réseau encourage l’établissement d’un ordre du jour commun et la mise en œuvre de mesures communes pour promouvoir la participation démocratique et la citoyenneté mondiale de la jeunesse et contribuer à la diffusion des principes, valeurs et normes universelles du Conseil de l’Europe et du Plan des Nations unies pour le développement durable 2020/2030.