L’Espérance ST a conservé la Ligue des champions d’Afrique de football en battant le WA Casablanca (1-0), après une fin en queue de poisson de la finale retour, arrêtée définitivement à la 63 au terme de 84 longues minutes de palabres par l’arbitre gambien Bakari Gassama suite à des protestations du club marocain sur un but invalidé pour une position d’hors jeu, vendredi soir à Radès.

Les joueurs du Widad, menés 1 à 0 après le but de Youssef Belaili à la 41, ont refusé de reprendre le jeu, exigeant de recourir à la VAR pour vérifier la validité du but, mais apparemment une panne technique n’a pu permettre de donner suite à cette requête. L’entraîneur Faouzi Benzarti a empêché ses joueurs de reprendre la rencontre avant le recours au VAR.

En finale aller, disputée vendredi dernier à Rabat, les deux équipes avaient fait match nul (1-1). La formation tunisienne qui assure ainsi sa qualification pour le Mondial des clubs, décroche sa quatrième couronne africaine après les sacres de 1994 face au Zamalek, 2011 aux dépens de WA Casablanca également et 2018 devant Al Ahly d’Egypte.

Au terme de cette fin inattendue du derby maghrébin et de la finale continentale qui a terni l’image du football africain, le chef du gouvernement Youssef Chahed, le président de la CAF Ahmed Ahmed et président de la fédération tunisienne de football Wadii Jary ont remis les médailles aux joueurs “sang et or” avant de remettre le précieux trophée au portier Moez Ben Cherifia, alors que la cérémonie a été boycottée par l’équipe du Widad.

Des chiffres: