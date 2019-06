Du 14 au 20 juin 2019, Tunis vivra aux rythmes de la seconde édition des Journées Chorégraphiques de Carthage (Carthage Dance) sous le signe “Pas de danse sans dignité”.

Lancée en 2018, cette manifestation s’inscrit dans le cadre du concept “Les Journées de Carthage” initié par le ministère des affaires culturelles en vue de fêter toutes les expressions artistiques et de renforcer ainsi la scène culturelle tunisienne.

Lors d’une conférence de presse tenue, jeudi soir, au palais Ksar Said, les organisateurs de “Carthage Dance” ont passé en revue les principales lignes du programme de la seconde édition de cette manifestation en présence de plusieurs artistes et chorégraphes.

Cette seconde manifestation sera marquée par la participation de 250 danseurs et professionnels dans l’art chorégraphique. Le programme regroupe 37 spectacles dont 22 spectacles internationaux et 15 spectacles tunisiens ainsi que des tables rondes, des workshops, des performances et une résidence artistique.

Les représentations se dérouleront dans quatre espaces à savoir la Cité de la Culture, le théâtre El Hamra, la salle 4ème art et le théâtre “Le Rio”. Des performances de rue seront proposées aussi à la place “Bab Bhar” au centre ville de Tunis.

Dans une déclaration à l’agence TAP, la directrice de “Carthage Dance”, Meriem Guellouz a fait savoir que le slogan de la manifestation “Pas de danse sans dignité” reflète l’essence même de la danse qui n’est pas seulement un moyen de divertissement mais une profession à part entière.

“Pour les danseurs professionnels, la danse est un engagement moral et un mode de vie”, a-t-elle expliqué.

S’inscrivant dans la continuité de la première édition, les Journées Chorégraphiques de Carthage sont une manifestation artistique mais aussi un cadre de réflexion et de dialogue autour du rôle de la danse dans la société, dira Guellouz en appelant à la reconnaissance institutionnelle de cet art vivant avec un travail de sensibilisation et de diffusion de la discipline au sein d’un large public comme pratique artistique à part entière.

“Carthage Dance 2019” propose cette année une programmation internationale avec une visibilité particulière pour le Maghreb et l’Afrique. Des spectacles en provenance de l’Egypte, du Liban, de la Palestine, de la Syrie, de l’Algérie et du Maroc mais aussi de l’Europe comme la France, la Belgique et l’Allemagne, seront au menu.

Le spectacle “QUEEN BLOOD” d’Osmane Sy donnera le coup d’envoi à cette manifestation, vendredi 14 juin 2019, à la Cité de la Culture.

Après Fighting Spirit, Osmane Sy poursuit ici son travail d’exploration des énergies et des gestes féminins. Les danseuses de sa compagnie “Paradox-sal” y déploient leur virtuosité technique et leurs singularités pour révéler ou questionner ce que peut être la féminité, assumée ou subie, à travers la danse et le mouvement.

Le spectacle de clôture se tiendra le jeudi 20 juin et sera signé par le chorégraphe tunisien Radhouane El Meddeb avec sa dernière création “Le Lac des cygnes” d’après l’œuvre de Tchaikovsy.

A cette occasion, le public de la Cité pourra découvrir la nouvelle interprétation du ballet russe “Le Lac des cygnes” conçue par le chorégraphe tunisien. Joué par les danseurs permanents du Ballet de l’ONR (Opéra national du Rhin), le Lac des Cygnes d’El Meddeb reflète son identité culturelle multiple.

Artiste entre deux cultures, artiste des deux rives de la Méditerranée, Radhouane El Meddeb aime dans ses créations interroger ses racines, le rapport à l’autre dans ce que celui-ci lui révèle de lui-même. Avec cette création, ce sont des territoires poétiques et des imaginaires différents que le chorégraphe s’apprête à traverser.