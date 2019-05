Le ministre de la Défense nationale, Abdelkrim Zbidi, s’est rendu jeudi 23 mai à la base aérienne militaire de Sfax pour s’enquérir de la promptitude des différentes unités de l’armée de l’air qui y sont déployées et prendre connaissance de leurs conditions de travail.

Parmi les principales missions effectuées par les unités militaires de la base aérienne de Sfax figurent l’appui tactique, logistique et sanitaire ainsi que la lutte contre les incendies, selon le département de la Défense.

Le ministre a, à cette occasion, appelé à multiplier les exercices et les opérations blanches mixtes interarmées pour garantir un haut niveau de promptitude et une réactivité prompte et efficace.

Le ministre de la Défense a, aussi, visité l’Ecole des spécialités aéronautiques où il s’est informé des différents cycles d’enseignement et de formation, appelant à tirer profit des avancées technologiques et scientifiques en la matière.