Le projet de loi relatif aux groupements hydrauliques et au code des eaux est prêt à être soumis à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), laquelle loi a introduit des amendements qui réintègrent les groupements hydrauliques dans le secteur public, dans l’objectif de renforcer l’efficacité et le contrôle.

Il s’agit, en outre, de mettre des financements d’une valeur de 30 MD, à la disposition des associations.

Lors d’une séance plénière mercredi 22 mai à l’ARP et consacrée à l’examen de l’autorisation de l’Etat d’augmenter le financement de la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE), le secrétaire d’Etat chargé des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Abdallah Rabhi, a fait savoir que les groupements hydrauliques vont se transformer en des directions techniques .

Il a aussi indiqué dans ce cadre que toutes les situations compliquées seront transférées à la SONEDE, surtout parce qu’il est temps de restructurer cette société.

D’après lui, la Tunisie est dans une situation de stress hydrique (450 litres par an et par habitant), mais ce quota va se réduire à l’avenir. Le pays a programmé la construction de 8 barrages dont 4 sont en cours de réalisation alors que 4 stations de dessalement de l’eau de mer sont planifiées.