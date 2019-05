Le recours du ministère du Commerce à l’importation de pommes de terre est “un coup dur” pour la filière, d’autant plus que la Tunisie est en période de pleine production avec des estimations qui laissent présager de bonnes récoltes, en plus de l’existence d’un stock régulateur, regrette l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP).

Dans un document publié mercredi 22 mai 2019, l’organisation agricole souligne que les agriculteurs ont essayé de faire réussir la saison des pommes de terre, en dépit des difficultés auxquelles ils étaient confrontés, résultant de la hausse excessive du coût de production, notamment des prix des semences (le coût de la plantation d’un hectare de pommes de terre oscille entre 9 et 10 mille dinars).

De ce fait, l’UTAP met en garde contre les graves répercussions d’une telle mesure sur l’avenir du secteur de la production de pommes de terre en Tunisie, alors que “le ministère du Commerce continue de soutenir l’agriculteur étranger et de gaspiller les devises”.

Le coût d’un kilogramme de pommes de terre importées est de 1,6 dinar et est vendu sur le marché à 0,775 D/ kg).

L’UTAP affirme en outre que “les pommes de terre importées peuvent nuire à la santé du consommateur, en absence de contrôle des quantités importées, à l’instar de ce qui s’est passé durant la saison précédente”.