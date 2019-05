Le chef de la diplomatie tunisienne, Khemaies Jhinaoui, effectue une visite officielle à Oslo, en Norvège, les 20 et 21 mai 2019, et ce à l’invitation de son homologue norvégienne, Ine Marie Eriksen Soreide.

Selon le département des Affaires étrangères, cette visite s’inscrit dans le cadre de la tenue des travaux de la première session des concertations politiques entre les deux pays et du suivi des résultats de la visite officielle (2-3 mai 2017) en Tunisie de l’ancien chef de la diplomatie norvégienne, Borge Brende.

L’objectif de cette visite est de “renforcer davantage les relations de coopération et de partenariat entre la Tunisie et la Norvège dans divers domaines et d’échanger des points de vue sur des questions régionales et internationales d’intérêt commun”.

Jhinaoui aura à cette occasion des entretiens avec la Première ministre norvégienne, mais également les ministres des Affaires étrangères, du Commerce et de l’industrie, et le directeur exécutif de le la Confédération des entreprises norvégiennes.

Ces entretiens, explique le ministère des Affaires étrangères, seront l’occasion d’examiner les moyens de diversifier les volets de la coopération bilatérale entre la Tunisie et la Norvège, notamment dans les domaines de la bonne gouvernance, des énergies renouvelables, de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture.

Il s’agit également de l’attraction des investissements, de l’emploi, de l’impulsion des échanges commerciaux, de la promotion de la femme et des perspectives de coopération dans les domaines de l’environnement et de la formation diplomatique.

La question du soutien mutuel à la candidature de la Tunisie et de la Norvège pour occuper un siège de membre non-permanent au Conseil de sécurité, sera également évoquée lors de ces entretiens.