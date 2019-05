L’indice de référence de la Bourse de Tunis, le Tunindex, a enregistré une régression de 5,64% durant le premier trimestre 2019 contre une hausse de 13,70% durant la même période de 2018, selon le rapport, publié par la Bourse de Tunis.

L’indice Tunindex20 a affiché, durant la même période, la même tendance avec une baisse de 6,43% contre une progression de 15,98% durant la même période de l’année 2018.

Deux des treize indices sectoriels publiés par la Bourse ont enregistré des performances positives à la clôture du premier trimestre 2019.

Les meilleures performances ont concerné l’indice des Matériaux de Base (18,05%) et automobile et équipement (6,46%).

En revanche, 11 indices sectoriels ont enregistré des performances négatives. L’indice Bâtiment et Matériaux de Construction a connu la plus forte baisse (-33,96%) suivi par l’indice Industries (-20,48%) et l’indice Distribution (-7,61%).