Présidé par le chef du gouvernement, Youssef Chahed, le conseil des ministres, réuni mercredi 8 mai 2019, a adopté un projet de loi portant sur l’organisation de l’activité des bureaux d’emploi privés des Tunisiens à l’étranger.

Ce projet de loi a été élaboré dans le cadre d’une approche participative et en concertation avec les ministères de la Justice, de l’Intérieur et des Affaires sociales mais aussi des instances constitutionnelles en vue de protéger les demandeurs d’emploi des contrats fictifs à l’étranger et de lutter contre les bureaux d’emploi illégaux, selon des déclarations précédentes de la ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Saïda Ounissi, lors d’une séance d’audition à l’ARP.

Le président de la Chambre syndicale nationale des services de l’emploi privé au sein de l’UTICA, Mehdi Ayadi, dans une déclaration à l’agence TAP, avait indique que la Commission de l’emploi à l’étranger, qui est composée des représentants de la Chambre des bureaux de l’emploi privé relevant de l’UTICA, de l’UGTT, et des ministères de l’Intérieur et des Affaires sociales, avait élaboré ce nouveau projet de loi.

Ce projet de loi prévoit l’amélioration du secteur de l’emploi privé à l’étranger et la sanction des bureaux d’emploi illégaux.

“Des avantages seront attribués aux bureaux d’emploi privé travaillant d’une manière légale afin de les aider à obtenir des certificats d’accréditation”, a-t-il souligné. “Le nombre de bureaux de travail à l’étranger autorisés par le ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi s’élève à 23 jusqu’à fin 2018” ayant permis l’emploi de 5 000 jeunes, a-t-il fait savoir.