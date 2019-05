Un nouveau projet de promotion des investissements agricoles et de la participation des jeunes, financé par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), à hauteur de 125 millions de dollars (l’équivalent 376,4 millions de dinars), sera lancé ce mois de mai, par le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, indique le département de l’Agriculture sur son site web.

L’accord relatif à ce projet a été signé, mardi, par le ministre de l’agriculture Samir Taieb et le coordinateur du Bureau sous régional de la FAO pour l’Afrique du Nord et Représentant en Tunisie, Phillipe Ankers. Le projet durera 9 mois et devrait prendre fin en janvier 2020.

Le responsable onusien a exprimé la disposition de la FAO à étendre sa contribution au secteur oléicole, oasien et à celui de l’emploi des jeunes et de la femme rurale.