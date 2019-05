Le comité directeur de la deuxième édition du festival du cinéma tunisien -qui se tiendra du 8 au 15 juin à la Cité de la culture- informe, dans un communiqué publié lundi 6 mai, que l’appel à candidatures est ouvert pour tous les films tunisiens (longs métrages, courts métrages, documentaires et films d’animation) produits entre 2018 et 2019 et projetés dans les salles ou dans des festivals cinématographiques.

Le dernier délai pour le dépôt des candidatures est fixé pour le 15 mai 2018.

Les réalisateurs et les producteurs intéressés sont invités à adresser une demande à l’adresse suivante: festival.cinema.tunisien@mac.gov.tn

Les films retenus seront en lice pour les différents prix qui seront décernés par un jury composé de professionnels du cinéma de Tunisie et d’ailleurs, lors de la soirée de clôture où chaque lauréat recevra le trophée du festival “l’oiseau d’or” et une récompense, sachant que cette soirée sera diffusée sur la chaîne nationale Al Wataniya 1.