La convention-cadre des journalistes tunisiens devrait paraître dans le Journal officiel, ce vendredi 3 mai, a fait savoir le président du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), Néji Bghouri.

Néji Bghouri s’exprimait en marge de la conférence organisée par le SNJT pour présenter son rapport annuel sur l’état des libertés de la presse élaboré à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse.

Bghouri a tenu à souligner l’importance de développer le cadre législatif et juridique garantissant la liberté de la presse en Tunisie. ” Malgré les progrès enregistrés en matière de promotion de la liberté de la presse, le cadre juridique régissant le secteur n’a pas progressé “, s’indigne-t-il. Il estime nécessaire de remplacer les décrets-lois 115-116 par des lois organiques et de publier la convention-cadre adoptée par le gouvernement depuis 3 mois. Selon lui, il n’y a pas de volonté politique pour garantir le non retour à la dictature et à la répression.

Bghouri met en garde contre le vide provoqué par la fin, le 2 mai 2019, du mandat de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA).

Il a appelé, dans ce contexte, le Parlement à élaborer un projet de loi permettant à la HAICA de poursuivre son travail durant la prochaine période électorale.

Ont assisté à la conférence, le président de la Fédération tunisienne des directeurs des journaux, Taieb Zahar, et le président de la Chambre syndicale des propriétaires des chaînes de télévision privées, Habib Khedher.