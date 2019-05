L’Union des enseignants universitaires et chercheurs tunisiens (IJABA) souligne que le rôle du Conseil des universités n’est que consultatif et n’a aucune autorité sur les enseignants universitaires et chercheurs.

“C’est un outil utilisé par le ministre de l’Enseignement supérieur pour transmettre ses agendas et ses décisions abusives”, estime IJABA.

Dans un communiqué publié vendredi 3 mai 2019, IJAA dénonce les décisions du ministre de l’Enseignement supérieur qui n’a pas respecté, selon le syndicat, ses engagements, et qu’il veut résumer la question des enseignants universitaires et chercheurs en un conflit visant à annuler la décision de retenue de salaire des mois de mars et avril.

IJABA réitère sa position et souligne que la meilleure solution c’est d’instaurer un dialogue sérieux et fructueux.

IJABA affirme que les enseignants poursuivront leur militantisme pacifique en utilisant tous les moyens possibles permettant de réussir la grève du deuxième semestre et appelant les universitaires à participer à ce mouvement et à une marche de défi prévue prévue pour samedi 4 mai pour préserver la dignité de l’enseignant universitaire.