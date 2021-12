L’Union des professeurs et chercheurs universitaires tunisiens “Ijaba” assure que “le projet de l’Université franco-tunisienne pour l’Afrique et la Méditerranée est illégal” et qu’”il n’y a aucun moyen de le blanchir”.

Dans un communiqué publié jeudi 30 décembre 2021, le syndicat assure avoir, à maintes reprises, donné les éléments prouvant les abus manifestes relatifs à la création de cet établissement et publié les documents se rapportant à ses sources de financement, à savoir la Caisse des dépôts et consignations (CDC Tunisie) financée par l’argent du contribuable tunisien, alors que les établissements universitaires publics souffrent d’un manque de moyens.

Le syndicat rappelle avoir été le premier à soulever la question de l’Université franco-tunisienne et s’est opposé aux tentatives de l’ancien chef du gouvernement, Youssef Chahed, à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), d’amender la loi relative à l’enseignement supérieur privé pour conférer une légitimité à ce projet.

Le secrétaire général de la Fédération générale de l’enseignement supérieur, Nizar Bensalah, cité par la TAP, avait déclaré que l’Université franco-tunisienne pour l’Afrique et la Méditerranée, qui est censée être la première institution universitaire internationale en Afrique à décerner des diplômes européens, est entourée de forts soupçons de corruption qui portent atteinte à la réputation de l’enseignement supérieur en Tunisie et qui sapent sa crédibilité.

