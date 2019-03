Le recteur de l’académie de Paris, Gilles Pécout, la conseillère de coopération et d’action culturelle et directrice de l’Institut français de Tunisie, Sophie RENAUD, et l’ambassadeur de France à Tunis, Olivier Poivre d’Arvor, ont effectué, dimanche 10 mars, une visite au site du projet de l’Université franco-tunisienne pour l’Afrique et la Méditerranée (UFTAM) à Bir El Bey au gouvernorat de Ben Arous.

Cet établissement, qui constitue une extension de l’Institut supérieur de l’animation pour la jeunesse et la culture de Bir El Bey, ouvrira ses portes durant l’année scolaire 2019-2020.

Les futurs étudiants de cette université seront diplômés de maîtrise ou de master en droit, gestion, études d’ingénierie, nouvelles technologies, sciences humaines et sociales, sciences environnementales à contenu technologique destiné aux pays méditerranéens, européens et africains.