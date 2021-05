L’union des enseignants universitaires et chercheurs (IJABA) a appelé lundi le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique à ne pas adopter le statut commun des enseignants et chercheurs en se basant sur la branche unique.

Dans un communiqué publié lundi, l’union des enseignants universitaire a annoncé qu’une grève d’avertissement d’une journée sera menée le 20 mai 2021, soulignant que l’adoption de ce statut contribuera à la faillite de ce secteur et accroitra les frictions entre les enseignants chercheurs.

Ijeba a précisé que le nouveau statut dans sa version actuelle est “parachuté et dangereux” et ne répond pas aux normes internationales, notamment en ce qui concerne les grades scientifiques.

“Le nouveau statut comporte une branche unique regroupant tous les corps d’enseignants universitaires, a-t-elle relevé, soulignant que cette démarche est illégale et a été tranchée avec le ministère depuis 2018.