La stratégie Tunisie numérique comporte des objectifs liés aux start-up à travers l’amélioration du climat des affaires, a souligné le ministre des Technologies de la communication et de l’Economie numérique, Anouar Mâarouf.

Intervenant, jeudi 25 avril, lors du lancement d’un premier centre numérique pilote en Tunisie, en Afrique et au Moyen-Orient, Mâarouf a affirmé que son département s’attache, en collaboration avec les ministères de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle et la société civile, à consolider les compétences des jeunes promoteurs et à impulser la création des start-up.

Selon lui, les start-up ont besoin de 5 programmes stratégiques surtout au niveau de la programmation, les laboratoires spécialisés dans la créativité et l’industrie numérique et d’autres programmes pour renforcer les sociétés en leur garantissant les financements nécessaires.

D’après lui, ce centre technologique lancé à l’initiative de l’opérateur Orange gère un fonds d’investissement de 50 milliards d’euros pour soutenir les start-up innovantes en Afrique (technologie financière, de santé numérique, de l’énergie, de l’enseignement numérique et de la gouvernance numérique). Ce fonds cible les promoteurs de projets et les propriétaires des start-up.

La responsable de ce projet, Asma Ennaifer, a fait savoir que la société numérique renferme moult activités, partant du perfectionnement à la formation en langage de programmation, en passant par l’accompagnement et le renforcement des start-up.

Ces espaces permettront aux étudiants et aux diplômés du supérieur ou ceux qui n’ont pas obtenu des diplômes, outre les professionnels de bénéficier de sessions de mise à niveau professionnelle.

A rappeler que depuis sa création, en 2010, le centre est parvenu à former 16 mille jeunes tunisiens en leur garantissant un appui dans le domaine des technologies numériques.

Près de 1 800 autres ont bénéficier de stages de reconversion professionnelles, 800 collégiens et lycéens ont été initiés au code et 95% d’entre eux ont été recrutés en Tunisie et à l’international.