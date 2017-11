33 jeunes de 13 pays arabes participent à la 3e édition du Grand prix “ALECSO APPS AWARD -TUNISIA 2017”

Une trentaine de jeunes (33 plus exactement) venus de 13 pays arabes participent à la 3ème édition du grand prix de l’Alecso des applications mobiles en langue arabe dans le domaine de l’éducation, la culture, les sciences et les jeux éducatifs “ALECSO APPS AWARD -TUNISIA 2017” qui se tient à Hammamet les 3 et 4 novembre 2017, sous le thème “la Tunisie capitale arabe des technologies”; événement sponsorisé par Tunisie Telecom (lire ici).

La valeur totale des prix qui seront décernés samedi est estimée à 50.000 dinars.

L’ALECSO a lancé ce prix qui vise à promouvoir l’écosystème de l’App Economy au niveau arabe, de récompenser les meilleurs développeurs mobiles et de consolider le développement de contenu en langue arabe dans les domaines de l’éducation, la culture les sciences et les jeux éducatifs.

Au cours de son intervention, le ministre des Technologies de la communication et de l’Economie numérique, Anouar Maarouf, a rappelé que le taux d’avancement du projet “Tunisie numérique” a atteint les 50%. Les travaux de développement de l’infrastructure numérique se poursuivent, outre l’avancement réalisé au niveau du cadre réglementaire et législatif, souligne encore Maarouf.