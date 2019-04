Le premier centre pilote spécialisé dans l’innovation numérique en Afrique et au Moyen-Orient (MENA) sera lancé, jeudi à Tunis, en vue de renforcer l’initiative privée et de concrétiser la culture de la création des projets technologiques et de stratups.

Ce centre digital, lancé à l’initiative d’Orange Tunisie, sera chargé de l’accompagnement des jeunes dans les phases de création de leurs projets, partant d’une idée de projet, de financement, jusqu’à la réalisation et le suivi, en leur permettant de bénéficier de l’expérience de la société, compte tenu des formations qu’elle va fournir en matière d’idée, d’investissement et de positionnement sur le marché.

Ce centre digital qui abrite des centres spécialisés, est conçu selon des normes modernes. Il s’agit d’un centre de développement et de création, le premier centre spécialisé dans la programmation en Tunisie, outre la première pépinière destinée aux jeunes étudiants.

Le centre abrite également un réseau dédié aux espaces technologiques spécialisés dans l’innovation et l’industrialisation numérique, qui est un programme global et visant le renforcement des startups et leur développement.

La création de ce centre digital s’inscrit dans le cadre d’une stratégie visant à booster l’économie numérique et à contribuer au développement durable, en incitant et en encadrant les jeunes promoteurs ainsi que les startups et en renforçant leurs idées créatives et créant des emplois aux diplômés.

Le ministre des Technologies de la communication et de l’Economie numérique, Anouar Maarouf, va présider le lancement de ce centre digital qui sera implantés dans 20 Etats de la région.