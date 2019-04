Le 2ème forum des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique aura lieu les 26 et 27 avril à Hammamet, sur le thème “le rôle de la société civile, des municipalités et des médias dans l’accélération de la transition énergétique”.

Ce forum vise à mobiliser les organisations non-gouvernementales et les associations œuvrant dans le domaine de la transition énergétique ainsi que les responsables dans les mairies, selon un communiqué publié jeudi, par l’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie (ANME).

Il a également pour objectif d’intensifier les échanges avec et entre membres des diverses communautés (chercheurs, société civile, hommes politiques, journalistes, industriels…) autour du rôle que devrait jouer la société civile et les médias dans l’accélération de la transition énergétique en Tunisie.

Les expérience de plusieurs pays sur la manière, dont la société civile mène les débats en matière de transition énergétique seront exposées lors de cette rencontre, indique la même source.

Ainsi, une table ronde discutera des programmes de précarité énergétique et de l’implication de la société civile outre la programmation d’une session sur le partenariat et la coopération entre les ONG d’une part et les bailleurs de fonds et les partenaires au développement d’autre part.

Quant aux journalistes, une formation sur les principaux concepts de la transition énergétique leur sont proposée en libre accès ainsi que des tables rondes notamment sur la couverture médiatique de la transition énergétique par les médias classiques” et sur le rôle des médias alternatifs dans ce domaine.

Les startups et le rôle des innovations dans le secteur de la transition énergétique sera également, au centre d’une table ronde au cours de laquelle, des jeunes ayant mis en place des entreprises innovantes, exposeront leurs concepts et solutions proposées en la matière.

Organisée par l’ANME et le forum international du magazine Réalités, cette rencontre s’inscrit dans le cadre du mois de l’économie d’énergie.