La coopération dans les domaines militaire et de développement durable entre la Tunisie et l’Italie était au centre d’une rencontre qu’a eue, lundi 22 avril, le ministre de la Défense nationale, Abdelkrim Zbidi, avec l’ambassadeur d’Italie à Tunis, Lorenzo Fanara.

L’entretien a permis de passer en revue les principaux points figurant à l’ordre du jour de la Haute commission tuniso-italienne prévue le 30 avril 2019 en Tunisie concernant le ministère de la Défense, lit-on dans un communiqué. Ces points concernent le volet militaire et le développement durable.

Abdelkrim Zbidi a indiqué que la coopération tuniso-italienne (volet militaire ou développement durable) s’illustre par trois projets. Il s’agit du Centre de coordination et de planification des opérations militaires à Jendouba (dédié à la formation en matière de lutte contre le terrorisme, le crime organisé et la contrebande), le Centre de formation professionnelle de plongée et travaux sous-marins à Zarzis et le projet de développement intégral dans la localité El Mohdeth (gouvernorat de Kébili).

Le ministre s’est félicité de la coopération entre la Tunisie et l’Italie dans ces domaines.

Concernant la migration irrégulière, Zbidi a souligné que le traitement de cette question relève de la responsabilité commune des pays du Sud et du Nord de la Méditerranée, compte tenu de son impact négatif sur la sécurité et la stabilité de la région.

Pour sa part, le diplomate italien a réaffirmé le soutien continu de son pays à la Tunisie et sa réactivité à l’égard de ses préoccupations sécuritaires et de développement. Il a fait part de la volonté de la mission diplomatique italienne en Tunisie d’identifier les meilleurs moyens permettant de surmonter les obstacles aux niveaux matériel et technique de manière à réunir les conditions optimales à la concrétisation des projets communs en matière de formation, de recyclage et de développement durable.