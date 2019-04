Des chercheurs ont appelé, les 20 et 21 avril, à aplanir les difficultés qui entravent la promotion du secteur de la recherche et de la créativité en Tunisie. C’était lors d’une manifestation organisée à la Cité des sciences à Tunis à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de la créativité et de l’innovation, le 21 avril de chaque année.

Ils ont souligné que la Tunisie regorge de jeunes talents passionnés par la créativité et l’innovation sauf que le faible budget consacré à la recherche scientifique, d’une part, et la complexité des procédures administratives liées à la mise en œuvre des projets de recherche, d’autre part, constituent un obstacle au développement de ce secteur.

L’expert en recherche clinique et en industrie pharmaceutique, Chokri Zribi, a souligné, à cette occasion, que les recherches cliniques et médicales jouent un rôle important dans la promotion et la protection de la santé et du bien-être. De même, a-t-il dit, l’investissement dans ce secteur permettra d’optimiser les recettes financières du pays, d’autant que le pays est habilité à devenir un pôle dans le domaine de la recherche médicale en Afrique et au Moyen-Orient, a-t-il dit.

Il a ajouté que la proximité géographique de la Tunisie par rapport à l’Europe et le développement de sa législation relative à la recherche scientifique, en particulier dans le domaine de la santé, sont de nature à promouvoir le domaine de la recherche et de l’innovation.

Il a appelé à s’ouvrir davantage au monde, faisant savoir que les bailleurs de fonds mobilisent chaque année plusieurs milliards de dollars pour financer la recherche médicale.

Des jeunes Startappeurs ont, à cette occasion, présenté leurs success stories dont l’exploitation de l’huile de friture dans l’extraction d’énergie de substitution permettant de faire fonctionner des moteurs industriels et la fabrication d’une machine facile à utiliser pour fabriquer des moules en plastique de différentes tailles, formes et couleurs en peu de temps et à faible coût, pouvant être utilisée dans la fabrication d’ustensiles, de bijoux, de pièces de rechange et autres.

Pour sa part, la directrice générale de la recherche scientifique au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Samia Charfi Kadour, a déclaré que le ministère a mis en place une série de programmes visant à valoriser et à développer la recherche scientifique et la technologie, soulignant que le ministère a jusqu’à présent financé 16 projets de recherche d’une valeur de plus de 400 millions de dinars dans le cadre d’un programme visant à encourager les chercheurs et à réaliser des projets technologiques au profit des pôles technologiques.

Elle a fait savoir qu’en plus de ce programme lancé il y a deux ans et qui est toujours en vigueur, le ministère s’emploie, à travers un autre programme, à accompagner les étudiants dans la mise en œuvre de projets de fin d’études liés au domaine de la recherche scientifique et à leur accorder une subvention annuelle de 800 dinars par mois, notant que la sélection des projets de recherche s’effectue en fonction de leur importance et de leur efficacité.