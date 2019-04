L’Observatoire national de l’approvisionnement et des prix (ONAP) relevant du ministère du commerce a souligné dimanche, dans un communiqué, que les prix de la plupart des produits agricoles ont connu une baisse durant la période s’étalant du 13 au 20 avril en cours.

Selon la même source, les prix des légumes ont connu une baisse entre 7 et 29%. Ainsi la pomme de terre a enregistré une baisse de 17 à 21%, les tomates entre 24 et 25%, le piment fort entre 25 et 28%, les petits pois entre 13 et 15% et les fèves entre 23 et 25%.

S’agissant des prix des fruits, ils ont aussi connu une baisse entre 7 et 33%. Les prix des fraises ont baissé de 20 à 33%, les pommes entre 29 et 30%, les bananes entre 7 et 17% et les dattes entre 10 et 11%.

Au cours de la même période, les prix des viandes ont aussi enregistré une baisse entre 3 et 11%. Le prix du poulet a baissé de 6 à 11% et l’escalope de dinde de 3 à 7%, a ajouté le communiqué faisant remarquer que le prix des œufs est resté stable.

Selon l’ONAP, cette baisse des prix constaté dans tous les marchés et dans toutes les régions du pays est due essentiellement aux campagnes de contrôle organisées par les services du contrôle économique depuis le 12 avril dernier en coordination avec les services sécuritaires et douaniers qui ont visé le transport routier, les marchés de gros, les marchés de détail et les dépôts ce qui a permis de lutter contre la spéculation et d’améliorer l’offre.

D’après l’ONAP, cette tendance vers la baisse devrait se poursuivre au cours de la prochaine période notamment avec l’amélioration de l’offre vu les bonnes conditions climatiques.