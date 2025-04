L’UIB, ENDA, STB, Bank ABC et DAAM les lauréats d’une édition marquée par la diversité et l’innovation sociale.



Magazine Femmes Maghrébines, en partenariat avec Emrhod Consulting, a organisé jeudi 10 avril 2025 la troisième édition du “Trophée de la Parité Professionnelle”, dédiée au secteur financier.

Cette initiative vise à promouvoir l’égalité des chances et à valoriser les actions concrètes menées par les acteurs de la banque, de l’assurance et de la micro finance en faveur d’une gouvernance inclusive. Elle s’inscrit dans la continuité de l’engagement de notre magazine en faveur de la parité professionnelle.

Ce Trophée est également l’occasion d’instaurer un débat constructif sur l’égalité des genres dans les milieux financiers, tout en mettant en lumière les bonnes pratiques et les institutions les plus engagées.

Une cérémonie d’exception et des hommages marquants

La cérémonie de remise des Trophées a réuni un panel de hautes dirigeantes et dirigeants du secteur financier tunisien. Elle a aussi été l’occasion de rendre un hommage appuyé à deux pionniers dont la vision et l’engagement ont marqué durablement le paysage professionnel :

Monsieur Kamel Neji , Président du Conseil de l’UIB

Un hommage particulier lui a été rendu pour son parcours exemplaire, marqué par un engagement humain profond. Tout au long de sa carrière, il s’est illustré par son combat pour la parité et sa volonté ferme de promouvoir l’accès des femmes aux postes de décision. Son leadership éclairé a contribué à inscrire l’égalité des chances parmi les valeurs fondatrices de la banque.

Madame Asma Ben Hmida, cofondatrice d'ENDA Inter-Arabe

Son engagement visionnaire en faveur de l’inclusion financière a permis d’autonomiser des milliers de femmes issues de milieux précaires. À travers son action pionnière, elle incarne les valeurs de justice économique, d’innovation sociale et de solidarité.

Un jury d’excellence engagé pour la parité

Le jury de cette 3e édition était composé de personnalités éminentes et reconnues pour leur expertise, leur leadership et leur engagement pour l’égalité professionnelle :

Madame Sonia Sehili – Déléguée générale du Conseil Bancaire et Financier (CBF)

– Déléguée générale du Conseil Bancaire et Financier (CBF) Madame Sonia Ben Frej – Directrice générale de BH Invest, Présidente du Conseil d’Administration de la Bourse de Tunis

– Directrice générale de BH Invest, Présidente du Conseil d’Administration de la Bourse de Tunis Madame Selima Messadi – Expert-comptable, Commissaire aux comptes

– Expert-comptable, Commissaire aux comptes Madame Imen Messadi – Experte en marketing et transformation des entreprises, CEO & Co-fondatrice de Horama Strategic Advisory

– Experte en marketing et transformation des entreprises, CEO & Co-fondatrice de Horama Strategic Advisory Madame Neila Zoghlami – Sociologue, activiste, ex-Présidente de l’ATFD

Chaque membre a été sélectionné pour ses compétences exceptionnelles et son implication active dans la promotion de l’égalité femmes-hommes dans le monde professionnel.

Des lauréats emblématiques

Le concours du Trophée de la Parité Professionnelle a rassemblé cette année des candidatures issues de tous les segments du secteur financier : banques, assurances, institutions de micro finance.

Le palmarès 2025 est le reflet de l’engagement croissant du secteur pour une culture inclusive :

– Trophée de la Parité Professionnelle (Grand Prix)

– Lauréat : l’UIB – Lauréate pour la 3e année consécutive

« Les femmes sont les piliers, tout autant que les hommes, de la prospérité de notre Banque », a souligné M. Kamel Neji. « Elles représentent aujourd’hui plus de 60 % des actifs et des cadres dirigeants. Elles sont équitablement représentées dans nos instances décisionnelles avec 50 % dans le Comité Exécutif et le Comité Directeur. »

– Trophée de l’Engagement Sociétal

– Lauréat : ENDA Inter-Arabe

– Trophée de la Meilleure Initiative Innovante

– Lauréat : STB

– Trophée Diversity & Inclusion

– Lauréat : Bank ABC

-Prix Spécial du Jury – Femmes Maghrébines

– Lauréat : DAAM

Une dynamique de transformation durable

La troisième édition du Trophée de la Parité Professionnelle, portée par le magazine Femmes Maghrébines, s’est distinguée par la qualité des candidatures et la richesse des échanges autour des enjeux de l’égalité professionnelle.

En rassemblant des institutions issues de la banque, de l’assurance et de la microfinance, le Trophée souligne une mobilisation croissante du secteur financier en faveur d’une gouvernance plus équitable.

Femmes Maghrébines réaffirme son engagement à faire de ce Trophée un levier de transformation durable, en valorisant les bonnes pratiques et en nourrissant une dynamique collective de progrès.