Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique lance, dans le cadre du “Projet de modernisation de l’enseignement supérieur en soutien à l’employabilité” (PromESsE-Tn), le deuxième appel à propositions du Fonds compétitif d’innovation (PAQ -PAES : Pré-Amorçage et Essaimage Scientifique) dédié à la valorisation et à l’exploitation des résultats innovants issus des structures de recherche, selon un communiqué publié récemment sur sa page officielle sur Facebook.

Cet appel à propositions vise, notamment, la promotion du transfert des connaissances et des technologies des milieux universitaires vers le monde professionnel.

Il s’agit de mettre à la disposition des porteurs de projets innovants, sur une base compétitive et dans le cadre de la valorisation des résultats de leurs recherches, des fonds pour le pré-amorçage de leurs propres entreprises innovantes et la création d’emplois qualifiés, lit-on de même source.

Ce mécanisme devrait, également, dynamiser l’écosystème de la valorisation des résultats de la recherche au sein des établissements d’enseignement supérieur et de recherche.

Le PAQ-PAES ” Pré-Amorçage et essaimage Scientifique ” s’adresse aux jeunes diplômés (ingénieurs ou titulaires de mastères), aux jeunes doctorants et aux post-doctorants.

Les candidats, leurs encadreurs, et les structures de leur affiliation sont invités à proposer un plan cohérent et réaliste d’exécution démontrant un lien direct entre les financements sollicités et la réalisation des résultats escomptés conduisant à la création et au développement d’entreprises.