L’avancement du projet d’appui à l’insertion socioéconomique des jeunes et femmes exposés à la migration clandestine a fait l’objet de la visite d’une délégation italienne, mercredi 17 avril 2019, conduite par l’ambassadeur d’Italie en Tunisie, Lorenzo Fanara, au Projet PINSEC Hub “Dar El Ourabi” à La Manouba.

La délégation est informée des composantes du projet, ses objectifs et la population cible.

Il ressort des données fournies à cette occasion que depuis son démarrage en 2018, le projet a soutenu 14 jeunes à s’installer pour leur propre compte à travers des subventions de 12 mille dinars. Environ 100 jeunes ont bénéficié de formations en la création et gestion de projets et en la maîtrise des outils de recherche d’emploi.

Le projet revêt une grande importance étant donné qu’il joue un rôle déterminant dans la protection des jeunes de la région du grand Tunis des risques de la migration clandestine, a indiqué le représentant de l’union tunisienne de solidarité sociale (UTSS) et chef du projet, Lotfi Massoudi.

Il est destiné aussi aux membres des organisations de la société civile, des associations féminines, des jeunes tunisiens de retour de l’émigration et en chômage ainsi que des personnes qui trouvent des difficultés à bénéficier des services d’orientation, d’apprentissage et d’insertion professionnelle.

Grâce à une enveloppe d’un million de dinars qui lui a été réservé, le projet est également chargé du financement des jeunes qui veulent créer leurs propres projets, notamment dans les domaines de l’économie verte et du numérique.

Ce projet est financé par le bureau de la coopération italienne pour le développement et mis en place en partenariat avec l’union tunisienne de solidarité sociale (UTSS) et le centre d’information et d’éducation au développement en Italie.