L’Office national de thermalisme et de l’hydrothérapie annonce qu’il a été convenu, en coordination avec le ministère du Commerce et la Chambre nationale des eaux conditionnées, d’engager les unités de production affiliées, à procurer des stocks de réserve de 100 millions de litres d’eau afin de faire face aux périodes critiques en prévision du mois de Ramadan, de la saison estivale et d’un important afflux de touristes.

Dans un communiqué publié mardi 16 avril, l’Office fait savoir que la Chambre nationale des eaux conditionnées s’est engagée à réduire de 5% le prix de vente des eaux minérales durant le mois de Ramadan, tout en veillant à ce que le marché soit approvisionné d’une manière continue et régulière durant toute l’année.

Il a également été convenu de multiplier les efforts pour garantir la sûreté du produit au sein et en dehors des unités de production, indique le communiqué.