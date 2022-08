En dépit d’une production conséquente pour un pays de la taille de la Tunisie, on assiste ces derniers jours à des difficultés d’approvisionnement en eaux minérales. A tel point que dans une grande surface de la capitale la vente a été limité à 3 packs de 6 bouteille par client.

Dans les quartiers l’offre est réduite à 2 ou 3 marques, chez certains épiciers les bouteilles d’eaux minérales sont fournis à la tête du client et livrés à partir de l’arrière boutique. Pour rappel on a eu une situation similaire en août 2021 et l’ONTH l’avait justifié par des mouvements sociaux.

Interrogée par webmanagercenter la ministre du commerce Fadhila Rebhi a assuré qu’« On enregistre une forte augmentation de la demande et une diminution de l’offre de quelques marques surtout en matière de bouteilles d’un demi litre. Mais il n’y a pas de pénurie».

Des réunions auront lieu lundi prochain avec les différents intervenants dont l’Office des eaux thermales, le ministère de la Santé et celui de l’Industrie pour identifier les moyens d’augmenter la production au vue de la forte demande enregistrée en temps de grandes chaleurs.

Selon les chiffres de l’ONTH, la Tunisie se prévaut d’un potentiel considérable en eaux thermo-minérales. Bien logée dans le palmarès des plus grands consommateurs d’eau minérale dans le monde, elle est classée 4ème à l’échelle mondiale. (Source : Euromonitor International).

Actuellement, 29 unités de production situées dans 12 gouvernorats, produisent plus de 364.000 bouteilles par heure, emploient environ 3000 personnes., et génèrent un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 637 millions de dinars.

La consommation totale d’eau minérale a atteint le chiffre de 2,70 milliards de litres correspondant à environ 1 milliard de bouteilles à diverses contenances de 0,33 cl , 0,5 L , 0,75 L , 1 l , 1,5 L , 2 L , 6 L et 19 litres, soit une moyenne annuelle de 225 litres en 2020 par personne contre 44 litres en 2007, et 12 litres en 1995.