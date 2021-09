En dépit d’une reprise du rythme normal de l’approvisionnement du marché en eau minérale, le déséquilibre entre l’offre et la demande demeure encore perceptible au niveau de la filière, qui affiche une croissance exponentielle en Tunisie. Peu de stocks d’eau minérale sont disponibles, ces jours-ci au niveau des points de vente y compris dans les grandes surfaces.

Cette reprise du rythme normal de l’approvisionnement intervient après une interruption de la production dans les unités, durant les dernières semaines d’août 2021, en raison des sit-in et revendication sociales et des pannes techniques, a affirmé Moufida Ben Nasr, responsable de la communication à l’Office national du thermalisme et de l’hydrothérapie (ONTH), citée par la TAP.

Les unités, dont la production s’est arrêtée, représentent 1/4 de la capacité de production totale d’eau minérale en Tunisie (environ 125 000 bouteilles par heure), ce qui reflète l’impact sur l’approvisionnement du marché.

Les raisons de la pénurie

Parmi ces unités, deux sont dotées d’une importante capacité de production et sont situées à Sidi Bouzid (centre du pays) où des protestations sociales ont été observées pour revendiquer le règlement de leurs dettes auprès de la STEG par les promoteurs de ces unités, dans le cadre de leur responsabilité sociétale, chose que les investisseurs ont refusé, pour diverses raisons.

Il s’agit également d’un arrêt de la production de deux autres unités à cause d’une panne technique au niveau de la chaîne de production, faute de maintenance périodique, prévue au début de la saison de pointe (de juin à septembre). Les travaux de maintenance n’ont pas été effectués pour cause de Covid-19, assure Ben Nasr.

Ces perturbations de l’approvisionnement du marché de l’eau minérale ont eu lieu au moment où les températures ont atteint des niveaux records, notamment durant le mois d’août 2021, ce qui a engendré un accroissement de la demande sur l’eau minérale de près de 25%.

Hausse de la consommation de l’eau minérale

Les Tunisiens consomment de plus en plus d’eau minérale, une hausse estimée à 10% par an, laquelle est passée de 2,200 milliards de litres en 2019 à 2,700 milliards de litres en 2020, contre 900 millions de litres en 2010. Avec un volume annuel de 225 litres par tête d’habitant, le Tunisien est un grand consommateur de l’eau minérale, ce qui fait classe le Tunisien parmi les plus gros consommateurs d’eau minérale au monde.

Mais s’il en est ainsi, c’est parce que l’eau potable fournie par la SONEDE est de plus en plus de mauvaise qualité, disent la plupart des Tunisiens; même si une infime partie d’entre eux évoque des raisons de santé et la volonté de profiter des vertus de l’eau minérale.

Pourtant ce n’est pas tout. Ben Nasr trouve d’autres explications, en l’occurrence l’amélioration du niveau de vie du Tunisien, la prise de conscience des effets bénéfiques de ces eaux sur la santé et la politique commerciale menée par les professionnels du secteur, avec une stabilité et une cohérence des prix de vente de l’usine, en dépit d’une forte compétitivité.

En effet, le nombre d’unités de conditionnement des eaux minérales est passé de 7 en 1994 à 29 actuellement en Tunisie, lesquelles unités sont réparties sur les différentes régions du pays avec une capacité de production de près de 500 000 bouteilles par heure, dit-elle.

Depuis son ouverture à l’investissement privé en 1989, le secteur des eaux minérales affiche une croissance exponentielle sur tous les indicateurs.

Le secteur, dont seul 0,05% de la production est destiné à l’exportation, génère un chiffre d’affaires annuel de 1 milliard de dinars, pour 3 000 emplois directs créés et près de 10 000 emplois indirects, a-t-elle ajouté.