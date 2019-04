Les agents et cadres de la compagnie française Perenco, exploitant le gisement gazier “Chergui” à Kerkennah (Sfax), observeront une grève les 22, 23 et 24 avril 2019.

La grève a été décidée suite au refus de la direction de la compagnie à répondre à leurs revendications professionnelles et sociales et son refus de l’application de la réglementation en vigueur, lit-on dans le préavis de grève publié le 10 avril par le syndicat de base des agents et des cadres de la compagnie.

Ces revendications portent notamment sur la régularisation de leurs situations professionnelles et matérielles avec en particulier la mise en place d’un organigramme, la mise en application de la convention décidée, l’attribution des primes de rendement de l’année 2018 et la mise en place des critères de distribution des primes de rendement pour l’année 2019.

Pour rappel, la compagnie Perenco a racheté la part de la compagnie pétrolière britannique “Petrofac” dans l’exploitation du gisement Chergui, estimée à 45%.